USA verlangen weitreichende Zugeständnisse Chinas für Handelsabkommen

Die USA haben zur Beilegung des Handelsstreits mit China erneut weitreichende Änderungen in den Handelsbeziehungen der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt gefordert. Neben höheren Importen von US-Waren durch die Chinesen dränge die US-Regierung auf "signifikante strukturelle Veränderungen", sagte der Handelsbeauftragte von US-Präsident Donald Trump, Robert Lighthizer, am Mittwoch in Washington. Konkret nannte Lighthizer die Bereiche geistiges Eigentum und Technologietransfer.