USA verlegen Tausende Soldaten in den Nahen Osten

(Ausführliche Fassung) - Wegen neuer Spannungen im Nahen Osten infolge der Tötung des ranghohen iranischen Generals Ghassem Soleimani verlegen die USA zusätzlich mehrere Tausend Soldaten in die Region. Sie würden angesichts der gestiegenen Bedrohungslage als "Vorsichtsmassnahme" in Iraks Nachbarland Kuwait stationiert, hiess es am Freitag aus dem Verteidigungsministerium. Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge handelte es sich um bis zu 3500 Soldaten.