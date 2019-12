USA verteidigen Angriffe im Irak - Miliz droht mit Vergeltung

In den vergangenen zwei Monaten habe es elf Angriffe gegen amerikanische Truppen oder US-Bürger im Irak gegeben, sagte Hook. Bei einem Angriff auf eine irakische Militärbasis, auf der sich auch US-Soldaten und Angestellte befanden, wurden zuletzt ein US-Bürger getötet und vier amerikanische Soldaten verletzt. Die USA griffen daraufhin am Sonntagabend fünf Einrichtungen der Miliz Kataib Hisbollah in Syrien und im Irak an. Nach Angaben der vom Iran unterstützten Miliz starben dabei mindestens 24 Menschen, 50 weitere Personen seien verletzt worden.

Die Gruppe, die Teil der schiitischen Volksmobilisierungseinheiten im Irak ist, kündigte Vergeltung für die Angriffe an. "Das Blut der Märtyrer und der Verwundeten wird nicht vergeblich sein und unsere Antwort gegen die US-Kräfte im Irak wird scharf sein", sagte der stellvertretende Anführer, Abu Mahdi al-Mohandis, laut Al-Sumaria TV. Auch Iraks Präsident Barham Salih bezeichnete die Angriffe am Montag als Verletzung der irakischen Souveränität.

Am Montag kam es in mehreren Städten des Iraks zu Demonstrationen gegen die Vereinigten Staaten. Auf Fotos in den sozialen Netzwerken war zu sehen, wie Demonstranten unter anderem in Bagdad amerikanische Flaggen verbrannten./sus/DP/nas

(AWP)