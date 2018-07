Die meisten Rohstoffe würden wahrscheinlich nicht wesentlich davon betroffen sein, und nach den jüngsten Preisrückgängen seit es nun an der Zeit zu kaufen. Die Wall-Street-Bank schrieb in einem Bericht, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Sanktionen zwischen den USA und China, einschliesslich der Massnahmen, die am Freitag in Kraft treten sollen, gering seien. Goldman erwartet bei Rohstoffen einen Ertrag von zehn Prozent über zwölf Monate, da der Dollar falle, und bekräftigte eine bullische Prognose zu Rohöl.

"Die Auswirkungen eines Handelskriegs auf die Rohstoffmärkte werden sehr gering sein, mit der Ausnahme von Sojabohnen, bei denen eine vollständige Umlenkung der Lieferungen nicht möglich ist", schrieben die Analysten um Jeffrey Currie in einer Notiz vom 4. Juli. "Dies stimmt mit der Ansicht unserer Ökonomen überein, dass die makroökonomischen Auswirkungen des Handelskriegs wahrscheinlich sehr gering sein werden", hiess es, mit besonderem Nachdruck auf den letzten Worten.

Rohstoffe haben unter der wachsenden Besorgnis der globalen Anleger über die möglichen Auswirkungen der von Washington geplanten Handelszölle und der drohenden chinesischen Reaktion gelitten. Im Juni verzeichnete der Bloomberg Commodity Index den grössten monatlichen Einbruch seit Mitte 2016, mit Verlusten bei Kupfer und Sojabohnen. Auch die Energiemärkte standen in diesem Monat im Fokus: Die OPEC-Produzenten und Russland einigten sich, das Angebot zu erhöhen, nachdem die Rohölpreise gestiegen sind.

"Obwohl Rohstoffe ihren Status als Anlageklasse mit der besten Wertentwicklung im Jahr 2018 behalten, gab es im Juni einen erheblichen Rückschlag getrieben von der Schwäche der Schwellenmarktnachfrage, Handelskriegssorgen und dem Ausstieg der OPEC+ aus Förderkürzungen", schrieben die Analysten. "All diese Bedenken wurden überverkauft. Selbst Sojabohnen, die von allen Aktiva am stärksten durch Handelskriege gefährdet sind, sind jetzt ein Kauf. "

(Bloomberg)