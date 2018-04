Die in Moskau gehandelten Aktien verzeichneten den grössten Kursrutsch seit vier Jahren und der Rubel verlor unter den Währunngen weltweit am stärksten, nachdem die USA neue Sanktionen gegen russische Milliardäre verhängt hatten. Im Visier sind unter anderem der Aluminium-König und Putin-Vertraute Oleg Deripaska, dessen grösstes Unternehmen bis zu 50 Prozent an Wert verlor.

Die russische Regierung versucht zu versichern, dass sie um Schutz bemüht ist. Aber selbst die Reihe an gut kapitalisierten, staatlich kontrollierten Banken ist möglicherweise nicht bereit, das Risiko einzugehen, weiterhin mit den von den USA am Freitag sanktionierten Industriegiganten Geschäfte zu machen.

Deripaska und Vekselberg

Moskau konzentriert seine Bemühungen auf Deripaska und seinen Milliardärs-Kollegen Viktor Vekselberg - der zahlreiche Beteiligungen an Schweizer Industrieunternehmen hält -, hat aber noch nicht geklärt, welche Form der Hilfe zu erwarten ist, wie von einem hochrangigen Beamten, der an dem Prozess beteiligt ist, zu erfahren war.

Die jüngsten Schritte der USA waren das erste Mal, dass grosse börsennotierte russische Unternehmen mit globaler Reichweite von den Sanktionen getroffen sind. Diese zielen darauf ab, Russland für eine aggressive Politik von der Ukraine bis Syrien zu bestrafen.

"Es wurde ein Präzedenzfall geschaffen", erklärte Citigroup-Analyst Barry Ehrlich in einer Einschätzung. Wenn Rusal getroffen werden kann, "kann jede russische Firma in Zukunft einbezogen werden", fügte er hinzu.

Aktienkurse fallen

Die Aktien des Aluminiumproduzenten United Co. Rusal und der Holdinggesellschaft En+ Group, die gemeinsam mit Deripaska sanktioniert wurden, weiteten ihre Verluste aus. En+ gaben in Moskau 17 Prozent ab, nachdem die britische Finanzaufsicht den Handel ausgesetzt hatte. Rusal fiel in Hongkong um 50 Prozent, da das Unternehmen davor warnte, dass die Sanktionen technische Zahlungsausfälle auslösen könnten.

Die Aluminiumpreise stiegen zwischenzeitlich um bis zu 4 Prozent, da befürchtet wird, dass die Beschränkungen viele ausländische Käufer daran hindern könnten, mit Rusal zu handeln.

