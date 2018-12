USA wollen bald zweiten Gipfel mit Nordkorea

Trotz wachsender Kritik Nordkoreas an ihrer Sanktionspolitik streben die USA ein zweites Gipfeltreffen zwischen beiden Ländern möglichst bald nach dem Neujahrstag an. Noch werde daran gearbeitet, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un seine Zusage zur atomaren Abrüstung erfülle, sagte US-Aussenminister Mike Pompeo in einem Interview des Radiosenders KNSS in Kansas am Donnerstag (Ortszeit). "Wir hoffen, dass Präsident (Donald) Trump und der Vorsitzende Kim im neuen Jahr nicht lange nach dem Ersten zusammenkommen und weitere Fortschritte dabei erzielt werden, diese Bedrohung der USA von uns zu nehmen", sagte Pompeo in Anspielung auf das Atomwaffen- und Raketenarsenal Nordkoreas.