US-Präsident Joe Biden will die Batteriefertigung im Land mit Milliardensummen fördern. Ausgewählte Unternehmen sollen Zuschüsse in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar (2,9 Milliarden Euro) erhalten, wie das Weisse Haus am Mittwoch mitteilte. Das Geld stammt aus Bidens riesigem Paket zur Sanierung der Infrastruktur. Ziel sei es, die Energieunabhängigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit zu der USA verbessern und die nationale Sicherheit zu stärken.

19.10.2022 17:19