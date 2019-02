USA wollen UN-Resolution zu Hilfslieferungen für Venezuela

Die USA wollen die Lieferung von Hilfsgütern nach Venezuela mit Hilfe einer Resolution im UN-Sicherheitsrat durchsetzen. Abgestimmt werden solle darüber nach Möglichkeit noch diese Woche, sagte der US-Beauftragte für Venezuela, Elliott Abrams, am Dienstag am Rande einer Ratssitzung. Auch zu den jüngsten Entwicklungen in der Krise werde diese Resolution Stellung beziehen und womöglich auch faire und freie Neuwahlen fordern, sagte Abrams.