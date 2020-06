Angesichts einer rasanten Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie in den südlichen Bundesstaaten sind in den USA am Wochenende rund 88 000 Neuinfektionen gemeldet worden. Am Samstag wurden 42 600 Neuinfektionen gemeldet, wie am Sonntag aus Daten der Universität Johns Hopkins hervorging. Am Vortag hatten US-Behörden demnach 45 255 bestätigte Neuinfektionen gemeldet - die bislang grösste Zunahme innerhalb eines Tages seit Beginn der Pandemie.