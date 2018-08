USA zielen mit Nachbarn auf Handelsabkommen - baldiger Abschluss?

(Ausführliche Fassung) - Die USA und ihre Nachbarländer Kanada und Mexiko peilen den Abschluss eines neuen gemeinsamen Handelsabkommens noch in dieser Woche an. Er halte einen Abschluss bis Freitag für möglich, sagte Kanadas Premierminister Justin Trudeau. Die Aussenministerin des nördlichen US-Nachbarn, Chrystia Freeland betonte am Mittwochabend, die Verhandlungen seien "sehr intensiv". Es werde bis spät in die Nacht beraten, notfalls bis zum Morgen. Freeland hatte sich bereits zuvor optimistisch gezeigt, aber auch erklärt, es sei noch eine grosse Menge an offenen Punkten übrig.