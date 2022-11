Am Vorabend des Wahltags deutete Trump an, dass er kommende Woche eine neue Kandidatur für das Präsidentenamt im Wahljahr 2024 bekanntgeben könnte. Trump stellte bei einem Auftritt in Ohio für den 15. November eine "sehr grosse Mitteilung" in Aussicht. Zuvor waren bei seinem Auftritt zur Unterstützung mehrerer republikanischer Kandidaten auf Leinwänden Umfragezahlen eingeblendet worden, die ihm den grössten Zuspruch unter möglichen Bewerbern fürs Weisse Haus bescheinigten. "Vier weitere Jahre!", rief daraufhin die Menge.