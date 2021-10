Vatikan-Prozess um Immobilienskandal vertagt - Dämpfer für Anklage

Der Prozess um Millionenverluste des Vatikans bei einem Immobilienkauf in London ist nach einer kurzen Anhörung erneut vertagt worden. In dem Strafverfahren, bei dem ein Finanzskandal und zehn Angeklagte um den Kardinal Giovanni Angelo Becciu im Fokus stehen, soll es nun erst am 17. November mit der nächsten Verhandlung weitergehen. Das entschied ein Gericht im Kirchenstaat am Mittwoch.