Vattenfall-Chef: Kohle-Ausstiegsplan wichtig für Investoren

Der Chef des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall, Magnus Hall, dringt auf einen möglichst detaillierten Ausstiegspfad für die Kohle in Deutschland. "Ich halte einen Ausstiegsplan für sehr wichtig, weil sich daraus ergibt, wie sich der Markt entwickelt und was das für die eigenen Investitionen bedeutet", sagte Hall der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Bei uns betrifft das zum Beispiel den Bau von Offshore-Windparks." Der Ausstiegsplan müsse möglichst genau sein, denn das schaffe Vertrauen. "Und Vertrauen bedeutet, dass Menschen bereit sind, zu investieren."