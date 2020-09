VCS und Alpen-Initiative nutzen Ceneri-Eröffnung für Forderungen

Der VCS legte am Donnerstag die Petition "1 Reise - 1 Ticket für ganz Europa" vor. Die rund 6400 Unterzeichner und Unterzeichnerinnen verlangen einfache Buchungsprozesse, ein besseres Nachtzugangebot, mehr Unterstützung für die Bahn und das Ende der Privilegien für den Flugverkehr.

Der Bundesrat solle sich gegenüber der EU stärker für einen modernen europäischen Bahnverkehr einsetzen, hiess es bei der Übergabe der Petition. Die Petition wurde am Tag des Verkehrsministertreffens mit Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga vor der Eröffnung des Ceneri-Basistunnels bei der Bundeskanzlei eingereicht.

"Transfer Now"

Die Alpen-Initiative wandte sich mit der Botschaft "Transfer Now" am Ceneri-Nordportal an die anwesenden europäischen Verkehrsminister. Sie müssten mit der gesamteuropäischen Wegekostenrichtlinie endlich Kostenwahrheit auf der Strasse schaffen, hiess es in der Mitteilung hiess. Vorbild dafür sei die Schweizer LSVA.

"Die Hardware ist erstellt, jetzt muss die Politik die Software dazu aufdatieren", liess sich Jon Pult, Präsident der Alpen-Initiative, im Communiqué zitieren. Dass noch immer 900'000 Lastwagen im Jahr durch die Schweizer Alpen fahren, sei rechtswidrig. Nach dem Willen der Stimmenden dürften es seit 2018 lediglich bis zu 650'000 sein. So schreibt es das Verlagerungsziel in der Verfassung vor.

Der VCS hat den Personenverkehr im Blick. Damit der internationale Bahnverkehr vorankomme, brauche es rasch Verbesserungen, besonders im Buchungsprozess, schreibt er. Es solle möglich werden, was beim Flugverkehr Standard ist: Mit wenigen Klicks Zugverbindungen durch ganz Europa finden, buchen und mit einem einzigen (E-)Ticket reisen.

Privilegien für Flugverkehr aufheben

Der VCS fordert im weiteren mehr Nachtzugverbindungen in "alle wichtigen Städte Europas". Über zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung würde gerne öfters mit dem Nachtzug reisen, jedoch fehle das Angebot, heisst es in der Mitteilung.

Der VCS setzt sich auch für das Ende der "Privilegien für den Flugverkehr" ein. Trotz zentraler Lage in Europa würden 81 Prozent aller Reisen aus der Schweiz mit dem Flugzeug unternommen. Die Billigfliegerei sei nur möglich wegen Subventionen und Steuererleichterungen für den Flugverkehr.

Um die Klimaziele zu erreichen, müsse der internationale Verkehr vom Flugzeug auf die Bahn verlagert werden. Dafür sollten Bahnangebote ermöglicht werden, die heute nicht vollständig kostendeckend seien.

