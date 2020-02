Venezuela sperrt TAP Air Portugal vorübergehend aus

Venezuela hat am Montag Flüge der TAP Air Portugal in das und aus dem Land für 90 Tage ausgesetzt. Die Regierung des autoritären sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro wirft der Fluggesellschaft vor, zugelassen zu haben, dass der Onkel des selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó in der vergangenen Woche Sprengstoff mit nach Venezuela gebracht habe.