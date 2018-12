Venezuela übermittelt erstmals wieder Wirtschaftsdaten an IWF

Erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt hat das krisengebeutelte Venezuela wieder Wirtschaftsdaten an den Internationalen Währungsfonds (IWF) übermittelt. "Wir überprüfen die Daten, die uns von den venezolanischen Behörden gegeben wurden", sagte IWF-Sprecher Gerry Rice am Donnerstag in Washington. Um welche Daten es sich genau handelte, sagte er nicht.