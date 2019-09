Venezuelas Opposition sieht Dialog mit Regierung als gescheitert an

Die venezolanische Opposition um den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó sieht die Verhandlungen mit der Regierung von Staatschef Nicolás Maduro als gescheitert an. "Das diktatorische Regime von Nicolás Maduro hat die Gespräche mit falschen Entschuldigungen verlassen", hiess es in einem in der Nacht zum Montag (Ortszeit) veröffentlichten Schreiben Guaidós.