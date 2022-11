Aktivisten haben die erste öffentliche Veranstaltung Russlands bei der Weltklimakonferenz in Ägypten gestört. "Sie sind verachtenswert! Sie verdienen keinen Respekt!", rief eine Frau bei dem Termin am Dienstagabend in Scharm el Scheich. "Sie sind Kriegsverbrecher", rief eine andere, ehe UN-Sicherheitsleute sie aus dem Saal eskortierten. "Sie töten Menschen, sie werfen Bomben", rief eine weitere. "Ihre Klima-Zusagen bedeuten nichts."

16.11.2022 13:26