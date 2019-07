Verband: Wirtschaft schlecht auf No-Deal-Brexit vorbereitet

Auf einen ungeregelten Brexit sind nach Angaben des britischen Industrieverbandes CBI weder Grossbritannien noch die EU ausreichend vorbereitet. CBI (Confederation of British Industry) hatte mindestens 50 Wirtschaftsvereinigungen und Tausende von Unternehmen um Empfehlungen für einen Bericht zum EU-Austritt gebeten. Der Report ist am Montag in London veröffentlicht worden.