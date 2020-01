Verbessertes Rating wird in Griechenland gefeiert

Die US-Ratingagentur Fitch hatte die Kreditwürdigkeit des Landes am Freitag von um eine Stufe von "BB-" auf "BB" angehoben, also von "stabil" auf "positiv". Die Bewertung "Investment Grade" wäre noch zwei Stufen besser. Gleichzeitig habe man sich auf dem Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International verbessert, schrieb Mitsotakis, der im vergangenen Juli als wirtschaftsfreundlicher Premier an die Spitze des Landes gewählt worden war. "Griechenland ist zurück!"

Die Nachricht kommt fast genau zehn Jahre nachdem der damalige griechische Premier Giorgos Papandreou die Euro-Partner und den Internationalen Währungsfonds zu Hilfe gerufen und die Quasi-Pleite des Landes verkündet hatte. Es folgten jahrelange Hilfsprogramme und harte Sparmassnahmen./axa/DP/edh

(AWP)