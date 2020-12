Verdacht auf Korruption: Rios Bürgermeister festgenommen

Die Polizei in Rio de Janeiro hat Bürgermeister Marcelo Crivella wegen des Verdachts auf Korruption festgenommen. Die Festnahme in seinem Haus in Rio am Morgen geschah im Rahmen von Ermittlungen zu einem mutmasslichen System der Bestechung in der Stadtverwaltung, wie brasilianische Medien am Dienstag weiter berichteten. Demnach sollen den Ermittlungen zufolge Unternehmen, die Verträge mit der Stadt abschliessen wollten oder Geld zu bekommen hatten, Schecks bei dem Bruder des damaligen Präsidenten der städtischen Tourismusagentur Riotur gelassen haben.