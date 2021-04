Verdächtige Substanz beim BAG stellt sich als ungefährlich heraus

(Meldung nach Ende des Polizeieinsatzes aktualisiert und vollständig umgeschrieben.) - Die im Bundesamt für Gesundheit (BAG) in Bern zunächst als verdächtig eingestufte Substanz hat sich am Dienstagnachmittag als ungefährlich herausgestellt. Eine Person war vorübergehend isoliert worden, weil sie in Kontakt mit dieser Substanz in einer Postsendung gekommen war.