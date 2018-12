Kein Abendessen mehr mit weiblichen Kollegen. Sitzen Sie auf Flügen nicht neben ihnen. Buchen Sie Hotelzimmer auf verschiedenen Etagen. Vermeiden Sie Einzelgespräche.

Ein Vermögensberater drückte es so aus: Eine Frau einzustellen, ist heutzutage schon "ein unbekanntes Risiko". Was wäre, wenn sie etwas, was er sagt, falsch aufnehmen würde? Genannt wird dies auch Pence-Effekt, benannt nach US-Vizepräsident Mike Pence, der gesagt hat, er vermeide es, allein mit einer anderen Frau als seiner Ehefrau zu speisen. In der Finanzwelt kann die übergreifende Wirkung im Wesentlichen eine Geschlechter-Trennung sein.

Interviews mit mehr als 30 leitenden Führungskräften deuten darauf hin, dass viele von #MeToo verschreckt sind und Probleme haben, damit zurechtzukommen. "Man hat das Gefühl, auf Eierschalen zu laufen", sagte David Bahnsen, ein ehemaliger Geschäftsführer von Morgan Stanley, der jetzt ein unabhängiger Berater ist.

Das Phänomen erstreckt sich auch auf andere Branchen. Über die ganze USA hinweg überprüfen Männer ihr Verhalten bei der Arbeit, um sich vor einer in ihren Augen unvernünftigen politischen Korrektheit zu schützen - oder um einfach das Richtige zu tun. An der Wall Street, wo Frauen in den oberen Führungsrängen rar gesät sind, ist das Ergebnis gewaltig. Die Branche hat auch lange eine Kultur gefördert, die Belästigungsbeschwerden von den Gerichten und der Öffentlichkeit ferngehalten und bisher einen Mega-Skandal wie den um Harvey Weinstein vermieden hat.

«Echter Verlust»

Jetzt, mehr als ein Jahr nach Beginn der #MeToo-Bewegung - mit ihren verheerenden Enthüllungen über Belästigung und Missbrauch in Hollywood, im Silicon Valley und darüber hinaus - besteht die Gefahr, dass die Wall Street noch mehr zu einem Männerklub wird, statt dem entgegenzuwirken.

"Frauen suchen nach Ideen, wie sie damit umgehen sollen, weil es unsere Karriere beeinflusst", sagte Karen Elinski, Präsidentin der Financial Women’s Association und Senior Vice President bei Wells Fargo. "Es ist ein echter Verlust."

Es gebe auch eine Gefahr für Unternehmen, die eine Frauen-isolierende Gegenreaktion nicht verhindern, sagte Stephen Zweig, ein Arbeitsrechtler bei FordHarrison. "Wenn Männer es vermeiden, mit Frauen alleine zu arbeiten oder zu reisen, oder aufhören, Frauen aus Angst vor dem Vorwurf sexueller Belästigung zu fördern", erklärte er, "werden diese Männer zwar eine Beschwerde wegen sexueller Belästigung vermeiden, aber direkt eine Beschwerde wegen sexueller Diskriminierung erhalten."

Im Fahrwasser von Pence

Während die neuen persönlichen Codes für den Umgang mit #MeToo gerade erst durchzusickern beginnen, ist der Wandel bereits spürbar, sagten interviewte Personen, die um Anonymität baten. Sie arbeiten für Hedgefonds, Anwaltskanzleien, Banken, Private Equity-Gesellschaften und Investment-Management-Gesellschaften.

Aus naheliegenden Gründen sprechen nur wenige offen über das Thema. In vertraulichen Gesprächen gaben viele der befragten Männer jedoch zu, dass sie wie Pence denken, und beschrieben, wie unbehaglich sie sich fühlen, mit weiblichen - besonders jungen oder attraktiven - Kolleginnen alleine zu sein, aus Angst vor der Gerüchteküche oder einer potenziellen Haftung.

Ein Manager für Infrastrukturinvestitionen sagte, er würde sich nicht mehr mit weiblichen Angestellten in Räumen ohne Fenster treffen. In Aufzügen hält er Abstand. Ein Mann in den End-Vierzigern aus dem Bereich Private Equity erklärte, er habe auf Rat seiner Frau, einer Juristin, eine neue Regel aufgestellt: kein Geschäftsessen mit einer Frau unter 35 Jahren.

Die Veränderungen können subtil, aber tückisch sein, wenn beispielsweise eine Frau von gelegentlichen Drinks nach der Arbeit ausgeschlossen wird und nur männliche Kollegen Bindungen knüpfen, oder wenn sie ein privates Gespräch mit einem Chef hat, bei dem die Tür weit offen steht.

«Nicht so schwer»

An der Wall Street wie auch anderswo kann die Reaktion auf #MeToo schon nach Paranoia klingen. "Einige Männer haben Bedenken geäussert, dass sie eine falsche Anschuldigung befürchten", sagte der Anwalt Zweig. "Diese Männer fürchten das, was sie nicht kontrollieren können."

Im Januar, als #MeToo an Fahrt gewann, gab Ron Biscardi, CEO von Context Capital Partners, eine spätabendliche Zusammenkunft mit offener Bar auf, die er während der jährlichen Konferenz von Context Capital jahrelang in seiner Penthouse-Suite veranstaltet hatte.

"Angesichts der Tatsache, dass sich Frauen bei unseren Veranstaltungen in der Minderheit befinden, möchten wir sicherstellen, dass die Umgebung immer einladend und angenehm ist", sagte er. "Wir waren der Meinung, dass das Abschaffen der Party notwendig war, um dieses Ziel zu erreichen."

In diesem aufgeladenen Umfeld stellt sich die Frage, wie die Reaktion auf #MeToo letztlich dazu führen könnte, das Vorankommen von Frauen zu beeinträchtigen. Angesichts der Dominanz der Männer in den Spitzen-Jobs der Wall Street ist eine der bedrückendsten Konsequenzen für Frauen der Verlust männlicher Mentoren, die ihnen helfen können, die Karriereleiter zu erklimmen.

"Es gibt nicht genug Frauen in leitenden Positionen, um die nächste Generation ganz alleine hochzubringen", sagte Lisa Kaufman, Chief Executive Officer von LaSalle Securities. "Ein Vorwärtskommen erfordert in der Regel, dass jemand auf der obersten Ebene Ihre Arbeit kennt, Ihnen Möglichkeiten bietet und bereit ist, Sie innerhalb der Firma zu vertreten. Es ist schwer eine derartige Beziehung zu entwickeln, wenn die ranghöhere Person nicht gewillt ist, Zeit allein mit einer jüngeren Person zu verbringen."

Männer dürfen "Angst nicht zur Barriere" werden lassen, sagte sie.

(Bloomberg)