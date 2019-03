Verhandeln Tag und Nacht über Lösung des Handelsstreits

China hat sich positiv zum Verlauf der Handelsgespräche mit den USA geäussert. Die beiden Staaten arbeiteten Tag und Nacht daran, eine Einigung zu erreichen, sagte der stellvertretende chinesische Handelsminister Wang Shouwen am Samstag. Jegliche Vereinbarung müsse aber ausgewogen und fair sein, fügte Wang, der an den Verhandlungen beteiligt ist, bei einer Pressekonferenz am Rande der Jahrestagung des Volkskongresses.