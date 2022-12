Man sei aber immer noch überzeugt, dass eine freiwillige Zusammenarbeit mit vereinbarten Zielen ein guter Weg sei, teilte die Sprecherin weiter mit. Um eine Salzreduktion in der Bevölkerung zu erreichen, müsse die ganze Branche an einem Strang ziehen. Nur so könnten sich Konsumentinnen und Konsumenten langsam an einen weniger salzigen Geschmack gewöhnen und beim Einkauf eine gesunde Wahl treffen.