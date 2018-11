Verhandlungen über G20-Erklärung werden zur Nervenprobe

Die Verhandlungen über die Abschlusserklärung für den G20-Gipfel in Buenos Aires gestalten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur äusserst schwierig. Wie Diplomaten am Freitag bestätigten, konnten die Unterhändler der Staats- und Regierungschefs bei wichtigen Punkten wie Handel, Klimawandel und Migration zunächst keine Einigung erzielen. Demnach verlangten die USA, in dem geplanten Kommuniqué nicht wie ursprünglich vorgesehen auf das Thema Migration einzugehen. Zudem sehen sie wie die Türkei Textvorschläge kritisch, die das von ihnen abgelehnte Pariser Klimaschutzabkommen erwähnen. China soll wiederum Probleme mit Passagen haben, die einen stärkeren Kampf gegen die Überkapazitäten in der Stahlindustrie vorsehen.