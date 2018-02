Verkehrskommission sucht Gespräch mit Postführung

Nach der Postauto-Affäre wollen die Parlamentarier der Postführung auch beim Postfilialnetz genauer auf die Finger schauen. "Diese Affäre hat sicher bei uns einiges ausgelöst", sagte die Präsidentin der KVF, Edith Graf-Litscher (SP/TG), am Freitagabend in der Westschweizer Fernsehsendung "19h30".

Jetzt sei es wichtig, Fragen zu den einzelnen Finanzierungsmechanismen zu stellen. Dies betreffe insbesondere die Berechnung des Defizits im Poststellennetz, das sich zwischen 2015 und 2016 beinahe verdoppelte, wie RTS in Erinnerung rief.

Dies solle nun von der Postführung auf eine transparente Art und Weise erklärt werden, so Graf-Litscher. Nur so könne sichergestellt werden, dass nicht Postfilialen geschlossen würden, die in Wirklichkeit noch rentabel seien.

