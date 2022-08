Verrechnungssteuer: "Reförmchen" soll laut Maurer Obligationenmarkt beflügeln

(Zusammenfassung, folgt Extra "Das Wichtigste zur Vorlage in Kürze" und Video mit Quotes am Mittag) - In der Schweiz ausgegebene Obligationen sollen attraktiver werden. Bundesrat und Parlament wollen darum auf Zinsen dieser Obligationen künftig keine Verrechnungssteuer mehr erheben. Weil die Linke das Referendum ergriffen hat, hat am 25. September das Volk das letzte Wort.