Verschiebung der Olympischen Spiele kostet Japan Milliarden

Die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio auf den nächsten Sommer und die nötigen Corona-Massnahmen kosten die japanischen Olympia-Macher Milliarden an Zusatzkosten. Der Geschäftsführer des Organisationskomitees, Toshiro Muto, bezifferte die gesamten Zusatzkosten am Freitag auf 294 Milliarden Yen (rund 2,5 Milliarden Franken).