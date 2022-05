Die Zurich ziehe sich aus dem russischen Markt zurück und verkaufe die Einheit an elf Mitglieder der Geschäftseinheit in Russland, teilte der Konzern am Freitag mit. Unter den neuen Eigentümern werde das Unternehmen künftig unabhängig unter einer anderen Marke tätig sein.

Die verkaufte Einheit ist klein: In Russland ist die Zurich in der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) nur mit einem Anteil von rund 0,3 Prozent am gesamten russischen Nichtlebensversicherungsmarkt präsent. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die russische Einheit Bruttoprämien von rund 34 Millionen US-Dollar.

Das Hauptgeschäft bestehe darin, internationale Kunden der Zurich und deren Aktivitäten in Russland zu unterstützen, heisst es weiter. Lediglich 3 Millionen der Prämieneinnahmen entfallen auf Geschäft mit russischen Kunden. Die neuen Eigentümer sollen es ermöglichen, mit einem erfahrenen Team Erfahrung den russischen Markt weiterhin mit Versicherungsleistungen zu bedienen.

(AWP)