Versorger EDF warnt vor 'katastrophalem Winter' in Grossbritannien

Angesichts explodierender Energiekosten in Grossbritannien warnen Versorger mit drastischen Worten vor schwerwiegenden Folgen für die Verbraucher. "Trotz der angekündigten Unterstützung der Regierung stehen wir vor einem dramatischen und katastrophalen Winter für unsere Kunden", sagte Philippe Commaret vom Energieunternehmen EDF am Dienstag dem Sender BBC Radio 4. "Tatsächlich könnte im Januar die Hälfte der britischen Haushalte in Energiearmut leben." Commaret sprach sich dafür aus, die Mehrwertsteuer auf Energierechnungen zu streichen. Wegen des Anstiegs der Strom- und Gasrechnungen nehme der Staat ohnehin mehr Geld ein, sagte der Manager. EDF hat in Grossbritannien fünf Millionen Kunden.