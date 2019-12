Kurz vor dem Nato-Gipfel hat die deutsche Regierung zwei Entscheidungen getroffen, die Angela Merkel einen konfliktarmen Besuch des Jubiläums-Treffen im britischen Watford ermöglichen dürfte: Zum einen bekannte sich die Kanzlerin erstmals selbst klar dazu, dass Deutschland bis Anfang der 2030er Jahre zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben soll.

Zum anderen akzeptierte Deutschland, bei der Finanzierung der Nato-Fixkosten ab 2021 denselben Anteil zu zahlen wie die USA, nämlich rund 16 Prozent. Dabei geht es zwar nur um erwartete Mehrausgaben für den Bund von rund 33 Millionen Euro.

Aber dass Deutschland künftig so viel zahlen wird wie die USA, die ihrerseits um 120 Millionen Euro entlastet werden, ist hochgradig symbolisch und könnte Spannungen etwas lindern. Als Nato-Generalsekretär am Freitag über die Nachzügler bei den Verteidigungsausgaben sprach, nannte er nur Spanien und Belgien.

Osteuropäer sind aufgeschreckt

Im Vorfeld des Gipfel-Treffens zum 70-jährigen Bestehen der Nato am Dienstag hat aber auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dafür gesorgt, dass sich die Debatte diesmal nicht auf die vergleichsweise geringen deutschen Verteidigungsausgaben fokussieren dürfte. Denn seine Äusserung über einen "Hirntod" des westlichen Verteidigungsbündnisses traf einen Nerv. Seither sind vor allem osteuropäische Staaten aufgeschreckt, die die Nato aus Angst vor Russland als Überlebensgarantie sehen.

Deutsche Diplomaten teilen zwar Macrons Analyse, dass man sich auf die USA als den mit Abstand grössten Nato-Verbündeten nicht mehr so verlassen könne wie früher - auch die Kanzlerin hatte das schon 2017 betont. Aber die Äusserungen von Macron wurden in Berlin parteiübergreifend als unnötig harsch und damit letztlich schädlich für den Zusammenhalt im Bündnis eingestuft.

"Die Fragen, die ich gestellt haben, sind offene Fragen", beharrte Macron am Donnerstag dennoch. Dazu gehört aus seiner Sicht, dass sich die Nato nach 70 Jahren Existenz die Frage stellen müsse, wer eigentlich der Feind des Bündnisses sei, vor dem man sich schützen müsse. Er gab sich zwar selbst die Antwort und nannte Terrorismus als grösste Gefahr. Aber die USA wollen lieber das Thema China auf die Tagesordnung setzen und erhoffen sich von den Verbündeten mehr Hilfe bei der Auseinandersetzung mit der kommenden Supermacht - allerdings mit sehr gemischten Erfolgen. Bisher wollen die meisten EU-Staaten weder beim Ausschluss des chinesischen 5G-Netzwerkausrüsters Huawei noch bei dem von Washington ausgelösten Handelskonflikt mitgehen.

Umgang mit Russland

Ungeklärt ist die Frage des Umgangs mit Russland - auch hier hatte Macron für Irritationen in Polen und dem Baltikum gesorgt. Aussenminister Heiko Maas versicherte den Nato-Verbündeten aber, Berlin suche auch bei der Ukraine-Vermittlung nicht über die Köpfe der Osteuropäer hinweg eine Verständigung mit Russland.

Im Bündnis ist darüber hinaus der Umgang mit dem Nato-Partner Türkei wegen deren Einmarsch in Syrien sehr umstritten. Merkel sagte, aus geostrategischen Gründen müsse man die Türkei trotz aller Differenzen in der Nato halten. Am Dienstag wird sie sich deshalb auch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Macron und dem britischen Premierminister Boris Johnson treffen, um die Lage in Syrien zu beraten.

Zumindest am Rande dürfte es auf dem Nato-Treffen auch eine Debatte über den Umgang mit den Westbalkan-Staaten geben. Denn der Widerstand Macrons gegen die Eröffnung von EU-Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien rückt die Nato als stabilisierenden Faktor für die Westbalkan-Länder wieder in den Vordergrund.

Unberechenbare Staatschefs

Am Ende, so erwarten EU-Diplomaten, wird der Nato-Gipfel sehr viel einvernehmlicher ablaufen als der Streit im Vorfeld erwarten lässt - obwohl die Auftritte von US-Präsident Donald Trump, Erdogan und auch Macron als unberechenbar gelten.

Ein Grund für die Entspannung ist, dass Aussenminister Maas einen Reformprozess angeregt hat, der unter der Leitung von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg starten soll - und damit mögliche Grundsatzentscheidungen zunächst in die Zukunft verlegt. Experten sollen einen Bericht erst 2021 vorlegen. Damit ist aus Sicht der Bundesregierung klargestellt, dass die Nato als zentrales transatlantisches Bindeglied erhalten bleibt.

(Reuters/cash)