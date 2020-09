"Wir sind im Gespräch mit Frankreich, und nicht nur Frankreich, um die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes zu stärken", sagte ein Insider am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Es gehe unter anderem um den Kauf von Kampfjets. Finanzielle Entscheidungen seien noch nicht getroffen worden. Griechische Medien hatten am Montag berichtet, die Regierung in Athen wolle 18 Rafale-Jets vom französischen Hersteller Dassault kaufen. Auch in französischen Regierungskreisen wurden Gespräche bestätigt, es gebe aber noch keinen Abschluss.

Griechenlands Finanzminister Christos Staikouras hatte am Montag erklärt, das Land sei bereit, einen Teil seiner finanziellen Reserven für Waffenkäufe zu verwenden. Ziel sei es, nach vielen Sparrunden beim Wehretat die Abschreckung zu stärken. Die Nato-Mitglieder Griechenland und Türkei erheben beide Ansprüche auf Seegebiete im östlichen Mittelmeer, in denen Öl- und Gasvorkommen vermutet werden. Deswegen kam es zuletzt zwischen beiden Ländern zu Spannungen. Die EU hat die Türkei aufgefordert, Bohrungen in den umstrittenen Gewässern zu stoppen.

(Reuters)