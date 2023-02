Wie die Chefin des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), Anne Lévy, am Vortag hielt auch Berset fest, dass die Coronavirus-Pandemie Lücken in den Gesundheitssystemen aufgedeckt habe. In einigen reichen Ländern seien bis zu einem Viertel der Infektionen in Spitälern aufgetreten. Auf verschiedenen Ebenen seien in den letzten Jahren aber auch Fortschritte gemacht worden.