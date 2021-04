Viele Kantone lassen ab 65 Jahren gegen das Coronavirus impfen

Der Kanton Genf kündigte am Montag an, die Impfung für Personen ab 45 Jahren zu öffnen, da nur noch sehr wenige Personen zwischen 55 und 64 Jahren auf den Wartelisten standen. Durch die Erweiterung der Zielgruppe will der Kanton vermeiden, dass er in den kommenden Wochen mit mehr Dosen als Impfkandidaten dasteht, wie das Departement für Sicherheit, Arbeit und Gesundheit mitteilte.

Im Kanton Neuenburg haben sich die Impfungen ebenfalls beschleunigt, so dass seit Montag eine neue Bevölkerungskategorie geimpft werden kann: Personen ab 55 Jahren. Je nach der Verfügbarkeit von Dosen beabsichtigt der Kanton, die Impfungen ab Mai für alle ab 16 Jahren zu öffnen.

Die meisten anderen Kantone haben das Impf-Mindestalter von ursprünglich verbreiteten 75 Jahren auf 65 Jahre herabgesetzt - oder haben vor, dies demnächst zu tun. Einige haben sich noch nicht festgelegt. Auch an den 65 Jahren werden nicht alle lange festhalten, wie sich bereits abzeichnet. Für Personen mit chronischen Vorerkrankungen und Mitarbeitende des Gesundheitswesens galten schon bisher eigene Regeln.

Mindestalter 65 Jahre

Seit dem 1. April können sich im Kanton Bern auch 65- bis 74-Jährige impfen lassen. Weitere Impfgruppen sollen ab Ende April zugelassen werden, sofern die erwarteten Dosen geliefert werden. Bis Mitte Mai rechnet der Kanton mit einer Lieferung von insgesamt rund 250'000 Dosen. Total haben sich im Kanton Bern bereits über 400'000 Personen aller Kategorien auf der kantonalen Impfplattform registriert, das sind rund 40 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Im Kanton Zürich wollen sich nicht so viele Seniorinnen und Senioren in einem Impfzentrum impfen lassen wie erhofft. Vergangene Woche rief Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) deshalb alle über 65-Jährigen dazu auf, sich einen der freien Termine zu sichern. Damals waren für April noch 18'000 Termine verfügbar. Diese sind mittlerweile aber vergeben. Eine Erweiterung auf jüngere Impfwillige ist deshalb nicht vorgesehen.

Langsames Basel-Stadt

Die Impfbereitschaft in Basel-Stadt ist bei der älteren Bevölkerung hoch, sowohl bei den Personen über 75 Jahren als auch bei jenen zwischen 65 und 74 Jahren, wie es aus dem Gesundheitsdepartement heisst. Die Unter-75-Jährigen konnten sich aber bislang nur auf einer Warteliste eintragen und sind noch nicht konkret zugelassen. Anders im Kanton Basel-Land: dort werden bereits seit den letzten Märzwochen auch über 65-Jährige ohne Hochrisikoerkrankungen geimpft.

Auch die Kantone Aargau, Glarus, Thurgau und Zug haben das Mindestalter für Impfungen auf 65 Jahre heruntergesetzt.

Und auch im Tessin können sich seit dem 29. März über 65-Jährige zur Covid-19-Impfung anmelden. Erste Impfungen in dieser Altersgruppe wurden bereits in den letzten März- und den ersten Apriltagen durchgeführt. Das Interesse ist laut den Behörden sehr gross.

St. Gallen senkt auf 60 Jahre ab

Der Kanton St. Gallen hatte am Montag über freie Impftermine für über 65-Jährige informiert. Es gebe rasch Termine für Erstimpfungen. Bereits auf diesen Mittwoch (14. April) wird die Altersgrenze für die Impfungen nochmals gesenkt: Ab dann gibt es auch Termine für über 60-Jährige.

