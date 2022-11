Auch Gysi, Fehr und Seiler Graf wollen sich auf die Wahlkämpfe in ihren Kantonen konzentrieren. Gysi strebt den Sitz im Ständerat an, den Paul Rechsteiner Ende des Jahres freimachen wird. Fehr wird sich der Wiederwahl in die Zürcher Regierung stellen. Auch Seiler Graf will in die Zürcher Exekutive.