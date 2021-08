Bei einem Handgranatenangriff am pakistanischen Unabhängigkeitstag sind in der Hafenmetropole Karachi mindestens 12 Menschen getötet und weitere schwer verletzt worden. Unter den Toten seien 6 Frauen und 4 Kinder, sagte ein Polizeisprecher. Täter auf einem Motorrad hätten die Granate am Samstag auf einen Kleinbus geworfen, der mehr als 20 Gäste einer Hochzeitsfeier transportierte.