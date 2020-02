Vier weitere bestätigte Fälle im Kanton Graubünden

Die vier betroffene Personen stammen alle aus dem Umfeld der beiden Kinder einer italienischen Familie, die vergangene Woche positiv getestet wurden und sich in medizinischer Obhut befinden, wie der Kanton Graubünden am Samstag mitteilte. Die vier positiv Getesteten befänden sich jedoch in gutem Zustand.

Im Kanton Graubünden sind auch Anlässe mit weniger als 1000Teilnehmenden grundsätzlich untersagt, wenn sie überregionalen Charakter oder internationale Beteiligung aufweisen. Kleinere, regionale Anlässe werden gemäss Risikoabschätzung von den kantonalen Gremien einzelfallmässig beurteilt.

Analog der Regelung der Stadt Chur wird grundsätzlich empfohlen, auf Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen zu verzichten. Der Kanton hat die Risikoabwägung für Anlässe mit weniger als 1000 Personen entsprechend präzisiert.

Das Informationsbedürfnis von Gemeinden und Veranstaltern sei sehr hoch, heisst es in der Mitteilung des Kantons. Seit Freitagabend würden die Drähte beim Teilstab des Kantonalen Führungsstabes heisslaufen.

(AWP)