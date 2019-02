Das Treffen in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi soll am Abend (Ortszeit) beginnen. Geplant ist nach US-Angaben ein kurzes Einzelgespräch, gefolgt von einem Abendessen in Begleitung von Gästen und Dolmetschern. Am Donnerstag soll der Gipfel dann abgeschlossen werden.

Die erste Zusammenkunft in Singapur diente vor allem dem Kennenlernen. Zwar wurde damals die Denuklearisierung Koreas als Ziel vereinbart. Konkrete Verabredungen zur Beendigung des nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramms gibt es aber nicht.

Die USA halten daher ihren Druck mittels Sanktionen aufrecht. Sie wollen einen Verzicht Nordkoreas auf Atomwaffen erreichen und fordern, dass ein Abkommen dazu konkrete und überprüfbare Massnahmen beinhalten muss. Kim erwartet Zugeständnisse wie eine Aufhebung von Sanktionen und einen Friedensvertrag, der den Korea-Krieg von 1950 bis 1953 offiziell beenden würde. Bislang gibt es nur einen Waffenstillstand.

(Reuters)