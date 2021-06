Virtueller Arbeitsbesuch von Bundesrätin Sommaruga in Kalifornien

Umweltministerin Simonetta Sommaruga hat erstmals einen Arbeitsbesuch vollständig virtuell absolviert. Vier Tage lang war sie in Kalifornien in den USA, aber eigentlich in einem Büro ihres Departements in Bern. Ihr Fazit: Virtuelles Reisen könne eine physische Reise teilweise ersetzen. Viel sei möglich, aber nicht alles.