VIRUS: Im Iran 611 Opfer, über 12 700 Infizierte

Die meisten Infektionen gab es erneut in der Hauptstadt Teheran. Gleichzeitig seien über 4300 infizierte Patienten geheilt aus den Krankenhäusern entlassen worden, sagte der Sprecher im Staatsfernsehen.

Auch im benachbarten arabischen Emirat Katar stieg die Anzahl der Infizierten weiter stark. Das Gesundheitsministerium in Doha meldete am Samstag insgesamt 337 Fälle der neuartigen Viruserkrankung. Damit ist Katar bislang das Land der arabischen Welt mit den meisten Infektionen. Das benachbarte Königreich Bahrain hat laut Weltgesundheitsorganisation WHO bisher 210 Fälle verzeichnet. Die meisten Toten der arabischen Welt meldete der ebenfalls an den Iran angrenzende Irak, insgesamt neun.

Am Samstag besprach der iranische Präsident Hassan Ruhani mit seinen Beratern über neue Anweisungen im Umgang mit der Corona-Krise. Spekulationen drehten sich um die Frage, ob die Schulen nach den persischen Neujahrsfeiern am 2. April wieder öffnen oder - wie vom Bildungsministerium geplant - bis Mai geschlossen bleiben. Dann würde auch der Termin der Aufnahmeprüfungen für die Universitäten verschoben. Wann die Universitäten wieder öffnen, blieb unklar.

Auf der Agenda stand angeblich auch die mögliche Schliessung anderer Einrichtungen. Im Fokus standen angeblich die Banken mit bisher 17 Todesopfern und Hunderten Infizierten. Die Feuerwehr soll landesweit alle Strassen desinfizieren.

Die Regierung will das Corona-Problem bis zum Ende der Neujahrsferien am 2. April in den Griff bekommen, was viele für schwer erreichbar halten. Mit Hilfe der Armee sollen alle 83 Millionen Iraner auf Corona getestet werden. Die Tests sollen laut Armeechef Mohammed Bagheri über Internet und Telefon und im Notfall auch persönlich am Wohnort erfolgen. Unklar blieb, wie die Ergebnisse ausgewertet werden. Da im Iran immer noch Desinfektionsmittel und Masken nicht ausreichend vorhanden sind, stösst die Initiative auf Zweifel.

Auch will die Armee laut Bagheri dafür sorgen, dass die Strassen in den Städten sowie die Landstrassen leerer werden. Die Regierung selbst ist jedoch vehement gegen eine flächendeckende Quarantäne, weil sie eine noch grössere Panik in der Gesellschaft befürchtet./str/fmb/DP/mis

