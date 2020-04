VIRUS: Trotz Lockerung der Corona-Regeln im Iran weiter viele Geschäfte zu

Präsident Hassan Ruhani will trotz heftiger Kritik von Gesundheitsexperten die Corona-Vorschriften schrittweise lockern. "Unter besonders strengen hygienischen Auflagen" soll ab Samstag (11. April) zunächst in den Provinzen die Arbeit in Wirtschaftsbereichen mit geringem Gefährdungsrisiko wieder aufgenommen werden. In der zweiten Phase soll dies dann auch in der Hauptstadt Teheran erlaubt werden.

Problematisch ist in Teheran vor allem die Situation im öffentlichen Nahverkehr. Ab Samstag sollen wieder zwei Drittel der Beamten - bis jetzt war es nur ein Drittel - zur Arbeit. Die Teheraner Stadtverwaltung will daher in den Bussen neue Vorschriften einführen. Auf jedem Zweiersitz darf nur ein Fahrgast sitzen und in den Gängen muss die am Boden markierte Distanz eingehalten werden. Auch in den U-Bahnen werden voraussichtlich die gleichen Regeln gelten. Ausserdem können Gruppen über eine App auch Privatbusse mit Platzreservierung buchen.

Der Iran wurde von dem Coronavirus hart getroffen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Donnerstag starben bisher 4100 Menschen an Covid-19. Mehr als 66 000 Infizierte wurden registriert. Etwa 70 Prozent der ohnehin schon durch US-Sanktionen geschwächten Wirtschaft sind durch die Massnahmen gegen die Ausbreitung des Virus lahm gelegt./str/fmb/DP/jha

(AWP)