Visa und Mastercard bieten der EU Gebührensenkung an

Die Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard stellen laut der EU-Kommission geringere Abrechnungsgebühren für bestimmte Einkäufe in Aussicht. Die Bankentgelte für Einkäufe in Europa mit aussereuropäischen Kreditkarten könnten um mindestens 40 Prozent sinken, erklärte die Brüsseler Behörde am Dienstag.