Volatile Strompreise können System an Rand eines Einsturzes bringen

Der Krieg in der Ukraine beeinflusse die Energieversorgung in ganz Europa. Insbesondere Unternehmen, die im Grosshandel tätig sind, seien in Bedrängnis gekommen. Wegen der hohen Preisausschläge hätten solche Firmen teilweise Probleme mit der Liquidität.

Das kann laut der Energieministerin Kettenreaktionen auslösen, welche die Stromproduktion beeinträchtigen können. Der Bundesrat will deshalb handeln. "Wir wollen für den Worst Case vorbereitet sein", sagte Sommaruga am Donnerstag vor den Medien in Bern.

(AWP)