Volksinitiative "Kinder ohne Tabakwerbung": Das Wichtigste in Kürze

DIE AUSGANGSLAGE

Für Tabakprodukte darf in der Schweiz heute zwar geworben werden, aber es gibt Einschränkungen. Verboten ist Tabakwerbung im Radio und am Fernsehen. Ebenso untersagt ist Tabakwerbung, die sich gezielt an Kinder und minderjährige Jugendliche richtet. In zahlreichen Kantonen gibt es aber weitergehende Beschränkungen der Tabakwerbung, etwa ist diese auf Plakaten oder im Kino verboten.

DAS WILL DIE VORLAGE

Die Volksinitiative "Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)" will für Kinder und Jugendliche sichtbare Werbung für Tabakprodukte verbieten. Dies gilt beispielsweise für Plakate, für Kinos, am Kiosk, für Medien, auf Sportplätzen und auch fürs Sponsoring.

Zulässig wäre Tabakwerbung gemäss Initiative nur, wenn sie ausschliesslich für Erwachsene sichtbar ist, etwa in Mailings oder mit gezielter Werbung. Die verlangte Ergänzung der Verfassung fordert zudem, dass Bund und Kantone die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen fördern müssen. Wie genau, lässt der Initiativtext offen. Die Gesetzesartikel zur Umsetzung der Initiative müsste das Parlament drei Jahre nach einem Ja erlassen.

DIE BEFÜRWORTER

Hinter der Initiative stehen die Ärzteschaft, Organisationen des Gesundheitswesens, Jugend- und Sportverbände. SP, Grüne, GLP, EVP und EDU unterstützen sie. Tabakwerbung verleite Kinder und Jugendliche zum Rauchen, schreiben sie gestützt auf Studien. Das neue Tabakproduktegesetz ist in den Augen der Initiantinnen und Initianten eine "Alibiübung".

Begännen Jugendliche früh mit dem Rauchen, erhöhe sich die Gefahr von gesundheitsschädlichen Folgen, macht das Initiativkomitee geltend. Rund jeder und jede Vierte der 17-Jährigen rauche gelegentlich oder regelmässig. Rund 9500 oder 14 Prozent der Todesfälle in der Schweiz pro Jahr seien auf Tabakkonsum zurückzuführen.

DIE GEGNER

Dem Bundesrat und dem Parlament gehen die verlangten weitreichenden Werbeverbote zu weit. Die Initiative empfehlen Bundesrat und Parlament deshalb zur Ablehnung. Der Nationalrat beschloss dies mit 101 zu 88 Stimmen bei sieben Enthaltungen, der Ständerat mit 29 zu 14 Stimmen bei einer Enthaltung. Mehr Jugendschutz wollen sie mit einem indirekten Gegenvorschlag zur Initiative erreichen - dem neuen Tabakproduktegesetz.

Die Gegner der Initiative machen geltend, dass es kaum Orte gebe, an denen sich Kinder und Jugendliche nicht aufhielten. Die Initiative führe deshalb zu einem vollständigen Werbeverbot. Werbung sei als Einnahmequelle nicht zu vernachlässigen, beispielsweise für Medien, den Kulturbereich, Festivals, Geschäfte und Kioske.

DER GEGENVORSCHLAG

Das neue Tabakproduktegesetz, der indirekte Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament, verbietet Tabakwerbung in Kinos und auf Plakaten. Tabakunternehmen dürften keine Gratismuster mehr verteilen und auch keine internationalen Veranstaltungen mehr sponsern. Tabakwaren und elektronische Zigaretten dürften nicht an Minderjährige verkauft werden.

Möglich wäre aber Tabakwerbung am Kiosk, in der Presse oder im Internet - ausser wenn sie sich an Minderjährige richtet. Auch nationale Anlässe dürften die Tabakfirmen sponsern, ausser wenn Minderjährige das Zielpublikum sind. Das Gesetz kann unabhängig vom Ausgang der Abstimmung in Kraft treten, müsste aber nach einem Ja zur Initiative angepasst werden, wie der Bundesrat schreibt.

(AWP)