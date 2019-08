"Täglich werden Menschen in der Schweiz aufgrund ihres Alters diskriminiert, sei es am Arbeitsplatz, bei der Stellensuche, beim Arztbesuch, im Spital, auf Wohnungssuche oder beim Abschluss von Versicherungen", sagt der Schweizerische Seniorenrat, die politische Stimme der älteren Menschen in der Schweiz, in der "NZZ am Sonntag".

Nun wollten die Senioren den Unmut darüber mit zwei Volksinitiativen in die Politik tragen. Die erste stamme von einer breiten "Allianz gegen Altersdiskriminierung" und wolle allen Bürgern das Recht geben, gegen altersbedingte Diskriminierung zu klagen.

Die zweite Initiative fordere eine Verbesserung der Betreuung von Menschen in fortgeschrittenem Alter. Sie wolle den Bund verpflichten, auch einfachere Betreuungsformen wie Hilfe im Alltag oder betreutes Wohnen zu finanzieren.

(SDA/AWP)