Volkskongress beginnt Tagung mit Rechenschaftsbericht von Premier Li

Unter strengen Vorsichtsmassnahmen gegen das neue Coronavirus beginnt an diesem Freitag in Peking die diesjährige Plenarsitzung des chinesischen Volkskongresses. Zum Auftakt legt Regierungschef Li Keqiang den rund 2900 Abgeordneten in der Grossen Halle des Volkes seinen Rechenschaftsbericht vor. Im Mittelpunkt stehen der Wirtschaftsplan für die zweitgrösste Volkswirtschaft und mögliche Hilfen zur Ankurbelung der Konjunktur, die durch die Corona-Krise schwer eingebrochen ist.