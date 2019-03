Volkskongress: Chinas Motor stottert, aber Militäretat steigt stark

(Meldung weiter ausgebaut) - Chinas Wirtschaft boomt nicht mehr, aber für das Militär ist reichlich Geld da. Das Haushaltsdefizit steigt, doch Premier Li Keqiang reisst noch grössere Löcher in die Staatskasse, indem er die Steuern und Sozialabgaben senkt. Irgendwie muss der Regierungschef die zweitgrösste Volkswirtschaft wieder auf Trab bringen. Aber in seinem Rechenschaftsbericht zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses am Dienstag in Peking warnt Li: "Der Abwärtsdruck auf die chinesische Wirtschaft nimmt weiter zu." Das Wachstum im Konsum lasse nach. Den Investitionen fehle der Schwung.