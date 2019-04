Die Gesamtsumme an Verbindlichkeiten habe zum Jahreswechsel etwa 243,2 Billionen Dollar betragen, hiess es in einer vergangene Woche veröffentlichten Untersuchung des Institute of International Finance. Der Anstieg habe bei 3,3 Billionen Dollar gelegen verglichen mit 21 Billionen im Jahr 2017.

Im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung sei die neue Gesamtsumme mit 317 Prozent kaum verändert. Dies sei jedoch "im historischen Vergleich immer noch sehr hoch".

(Reuters)