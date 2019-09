Von der Leyen: Alle EU-Kommissare nominiert - Vorstellung am Dienstag

Das Team der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nimmt Gestalt an. "Ich bin froh, alle Namen der Mitgliedsstaaten erhalten zu haben", schrieb von der Leyen am Donnerstag auf Twitter. "Jetzt freue ich mich, ein gut ausbalanciertes Kollegium zusammenzustellen, das ich am Dienstag der Öffentlichkeit vorstellen werde."